В Чикаго проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины

Тысячи людей вышли на улицы в центре Чикаго на пропалестинскую демонстрацию, которая совпала с проведением Национального съезда Демократической партии США. Протестующие подошли к спортивной арене Юнайтед-центр, где состоится съезд, и пытаются перелезть через ограждения.

Манифестанты подняли таблички с лозунгами в поддержку Палестины, против финансирования Израиля и участия США в геноциде палестинцев. Их сопровождают правоохранители, следящие за правопорядком при протестах, в том числе задействован полицейский вертолет, сообщает агентство РИА Новости.

Позднее в Чикаго ожидается выступление президента страны Джо Байдена, протестующие также намерены перекрыть площадку, где он должен появится.

Многие пропалестинские организации в США ранее объявляли о планах провести акции протеста в дни съезда демократов. Он открылся в понедельник 19 августа и завершится 22 августа. Ожидается, что на нем вице-президент США Камала Харрис объявит о решении баллотироваться на пост главы государства.

Протесты в Чикаго начались накануне перед съездом партии, демонстранты выходят на улицы с палестинскими флагами и с плакатами против Байдена и Харрис.