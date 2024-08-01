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Белоусов подчеркнул важную роль бойцов тылового обеспечения в СВО

Министр обороны России также отметил вклад ветеранов-тыловиков в победу в Великой Отечественной войне.
2024-08-01 00:00:05
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с днем Тыла Вооруженных сил Российской Федерации. Он пожелал им здоровья, счастья, благополучия и успехов в своем деле.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики  и мичманы, офицеры! Уважаемые специалисты служб материально-технического обеспечения армии и флота! Дорогие ветераны! 1 августа 2024 г. отмечается День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. Поздравляю военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов  с праздником», - пишет министр обороны.

В своем поздравлении Белоусов упомянул вклад ветеранов-тыловиков в победу в Великой Отечественной войне. По его словам, их самоотверженная работа помогала с наибольшей эффективностью доставлять военнослужащим боеприпасы, горючее, еду и лекарства, а также транспортировать бойцов.

Глава Министерства обороны РФ подчеркнул, что и в наши дни специалисты материально-технического  обеспечения проявляют себя как профессионалы. Они играют важную роль в достижении целей СВО и защите интересов России.

«Сегодня, как и прежде, специалисты материально-технического  обеспечения демонстрируют высокую ответственность, профессионализм  и верность долгу, вносят весомый вклад в достижение целей специальной  военной операции и защиту национальных интересов государства», - заявил Белоусов.

Ранее в день Военно-Морского Флота министр обороны РФ открыл в Санкт-Петербурге барельефы, посвященные выдающимся событиям в истории отечественного Флота. На торжественной церемонии показали портретные барельефы адмиралам Павлу Нахимову и Федору Ушакову, адмиралам Михаилу Лазареву и Фаддею Беллинсгаузену, а также адмиралу Григорию Спиридову.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Министерство обороны РФ #тыловое обеспечение #Андрей Белоусов #СВО #День Тыла ВС РФ
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