WSJ: Берлин ошеломил призыв Туска замолчать из-за «Северных потоков»

Грубое заявление премьер-министра Дональда Туска в адрес Германии и его призыв «извиниться и замолчать» тем, кто поддерживал строительство «Северных потоков», ошеломило немецких чиновников. Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным издания, в Берлине решили не отвечать на критику, чтобы не допустить ухудшения отношений с Варшавой.

«Чиновников из разных политических кругов ошеломило заявление Туска, но они решили не отвечать, чтобы избежать эскалации в тот момент, когда два союзника НАТО должны были совместно работать над поддержкой Украины», - говорится в публикации.

Напомним, информация о том, что украинцы могли использовать Польшу как логистический центр при осуществлении подрывов на газопроводе, вызвала спор между Берлином и Варшавой. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти Германии «должны извиниться и замолчать» после того, как стало известно, что дайвер вернулся на Украину.

Напомним, в ФРГ выдали ордер на арест причастного к атаке на газопровод, в последнее время он проживал в Польше. Однако выяснилось, что в июле он беспрепятственно покинул страну и направился на Украину.