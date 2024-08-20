СК завел дело на главу Управления цифровой трансформации ФСИН России

Главное следственное управление СК России по Москве воздбудило уголовное дело в отношении начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России.

Уточняется, что фигуранта подозревают в совершении преступления, которое предусмотрено частью шесть статьи 290 Уголовного кодекса России - это получение взятки в особо крупном размере.

В данный момент, как сообщили в СК России, с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

Деятельность фигуранта, отметили в Следственном комитете, была пресечена благодаря совместной работе следовательей московского СК, ФСБ ФР, а также ГУСБ ФСИН России.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело после появления видео с издевательствами украинскими боевиками над пенсионером.