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СК завел дело на главу Управления цифровой трансформации ФСИН России

Фигурант подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Тимур Шерзад 2024-08-20 18:33:02
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Главное следственное управление СК России по Москве воздбудило уголовное дело в отношении начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России.

Уточняется, что фигуранта подозревают в совершении преступления, которое предусмотрено частью шесть статьи 290 Уголовного кодекса России - это получение взятки в особо крупном размере.

В данный момент, как сообщили в СК России, с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

Деятельность фигуранта, отметили в Следственном комитете, была пресечена благодаря совместной работе следовательей московского СК, ФСБ ФР, а также ГУСБ ФСИН России.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело после появления видео с издевательствами украинскими боевиками над пенсионером.

#в стране и мире #Уголовное дело #взятка #ск россии
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