Белоусов распределил обязанности в Совете по безопасности приграничья

Министр обороны России Андрей Белоусов распределил обязанности в Координационном совете по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Об этом сообщает МО РФ.

«По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несет ответственность за ее выполнение в суточный срок», – подчеркнул министр.

Белоусов отметил, что в случае невозможности решения проблемы на своем уровне каждый ответственный должен довести информацию лично до него.

За вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия властям и эвакуации гражданских отвечает заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Андрей Булыга.

За вопросы военно-технического обеспечения в виде вооружения, специальной и военной техники отвечает заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

За инженерное обустройство и строительство отвечает заместитель министра обороны России Павел Фрадков.

За межведомственную координацию и взаимодействие отвечает руководитель аппарата МО РФ Олег Савельев.

За медицинское обеспечение отвечает начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин.

За защиту граждан и территорий от атак беспилотников, а также иных средств нападения отвечают представитель Генштаба Вооруженных сил России и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».

При этом заместителем руководителя Координационного совета Белоусов назначил генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.

Андрей Белоусов подчеркнул, что все эти должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Он отметил, что без внимания нельзя оставить ни один вопрос.

Кроме этого, министр обороны отметил, что в Национальном центре управления обороной России развернули специальную оперативную группу. Она должна собирать, анализировать и маршрутизировать вопросы из регионов, а также контролировать ход их решения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.