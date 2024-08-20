Эксперт Девяткин дал советы, как создать надежный пароль

Пароль является одной из важных составляющих жизни современного человека. От него зависит безопасность данных аккаунтов в Интернете. Чтобы они не попали в руки злоумышленников, необходимо с умом подходить к защите в цифровом пространстве.

В разговоре со «Звездой» заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин дал несколько простых советов, как выбрать себе надежный пароль. В первую очередь он не должен быть короче десяти символов.

«Я думаю, многие обратили внимание, что, когда мы создаем пароль, то система требует обязательно одну заглавную букву, как минимум, и какой-то символ. Это нужно именно для того, чтобы злоумышленники не могли через специальные программы взломать пароль автоматически. 10 символов и, как минимум, заглавная буква с цифрой являются весьма безопасным паролем», - отметил эксперт.

Также необходимо разграничивать пароли. Так, например, для входа в социальные сети и электронную почту набор символов должен быть разный.

«Часто восстановление страницы происходит через нашу электронную почту. Поэтому должны быть безусловно разные пароли», - добавил Генрих Девяткин.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» он рассказал, что делать, если взломали аккаунт в Telegram.