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Эксперт Девяткин дал советы, как создать надежный пароль

В первую очередь пароль не должен быть короче десяти символов.
Сергей Лебедев 2024-08-20 17:14:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пароль является одной из важных составляющих жизни современного человека. От него зависит безопасность данных аккаунтов в Интернете. Чтобы они не попали в руки злоумышленников, необходимо с умом подходить к защите в цифровом пространстве.

В разговоре со «Звездой» заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин дал несколько простых советов, как выбрать себе надежный пароль. В первую очередь он не должен быть короче десяти символов.

«Я думаю, многие обратили внимание, что, когда мы создаем пароль, то система требует обязательно одну заглавную букву, как минимум, и какой-то символ. Это нужно именно для того, чтобы злоумышленники не могли через специальные программы взломать пароль автоматически. 10 символов и, как минимум, заглавная буква с цифрой являются весьма безопасным паролем», - отметил эксперт.

Также необходимо разграничивать пароли. Так, например, для входа в социальные сети и электронную почту набор символов должен быть разный.

«Часто восстановление страницы происходит через нашу электронную почту. Поэтому должны быть безусловно разные пароли», - добавил Генрих Девяткин.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» он рассказал, что делать, если взломали аккаунт в Telegram.

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