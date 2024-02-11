Эксперт Курочкин назвал «рецепт» идеального и надежного пароля

Пароль обязательно должен содержать большие и маленькие символы, цифры, буквы, знаки и подчеркивания, но придумать идеально надежный и безопасный пароль все равно не удастся, так как программы рано или поздно все равно смогут его взломать. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал эксперт по кибербезопсности Алексей Курочкин.

«Строчные, прописные буквы, не менее 8 символов. Обязательно использовать подчеркивание тире, точку. Хотя бы один, например, в середине или в конце. Можно начинать слово с большой буквы, потом цифры, чем сложнее, тем лучше», - заявил эксперт.

Также Курочкин рассказал о том, чего ни в коем случае не должно быть в пароле и каких комбинаций стоит избегать. Например, «0987654321», «qwerty123», «qwerty44». Также нельзя использовать свое имя, даже когда люди на английской раскладке пишут русскими буками «Алексей Курочкин» и думают, что это сложный пароль. По его словам, генераторы сразу увидят эти комбинации.

«Самая главная ошибка всех - это использовать один и тот же пароль. И потом, когда они вводят его на каком-нибудь сайте, который непонятно зачем требует от вас регистрацию, тем самым мошенники узнают от почты вашей пароль. Лучше иметь разные пароли или хотя бы иметь один мусорный пароль для всяких сайтов интернет-магазинов, сервис гороскопов . Я лично делаю так: у меня есть один пароль, который я использую там, где я не рискую своими личными данными, тем более финансовыми. От всех госуслуг и прочего - лучше иметь очень сложный пароль и лучше индивидуальный в каждом случае», - рассказал Курочкин.

Также он посоветовал менять пароль не реже чем, раз в 3-6 месяцев. А на финансовых сервисах -даже чаще. Генераторами подбора пароля пользоваться можно, они безопасные. Их суть в том, отметил Курочкин, что они лишь предлагают безопасную комбинацию и не знают, где этот пароль впоследствии будет применен. Однако, «зона риска» -есть всегда. Например, программу сохранения паролей надо выбирать распространенную, чтобы пароль никуда не уходил, в какие-то сервера неподконтрольные. Надежнее хранить его у себя в блокноте или в голове, заключил эксперт.