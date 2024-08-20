Расчет «Ланцета» уничтожил бронемашину ВСУ «Казак» в Курской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского бронеавтомобиля «Казак» в приграничном районе Курской области.

Бронеавтомобиль неприятеля стал жертвой расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет». Обнаружена бронемашина противника была разведчиками группировки войск «Север».

Уничтожение украинского «Казака» подтвердили средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 ВКС России нанес удар авиабомбами по скоплению ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.