Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС

Азербайджан хотел бы стать членом БРИКС. Об этом заявил посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Баку.

«Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегам, но это тоже процесс и вопрос в работе», - цитирует ТАСС посла, отвечающего на вопрос, подал ли Азербайджан официально заявку на присоединение к объединению.

Ранее президент России Владимир Путин назвал БРИКС ключевым элементом многополярного миропорядка. За 15 лет своего существования торгово-экономический союз увеличился вдовое, и все больше стран изъявляют желание присоединиться к организации.

Напомним, БРИКС является межгосударственным объединением, куда вошли Бразилия, Россия Индия и Китай в 2006 году. В 2011 организация расширилась благодаря присоединению Южно-Африканской Республики. Позднее, с 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

В текущем году в группе председательствует Россия. Главным событием объединения в текущем году станет саммит БРИКС, которой пройдет в Казани с 22 по 24 октября.