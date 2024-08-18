МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС

Посол Азербайджана в Москве отметил, что процесс присоединения страны к объединению находится в работе.
Игнат Далакян 2024-08-18 15:26:43
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Азербайджан хотел бы стать членом БРИКС. Об этом заявил посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Баку.

«Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегам, но это тоже процесс и вопрос в работе», - цитирует ТАСС посла, отвечающего на вопрос, подал ли Азербайджан официально заявку на присоединение к объединению.

Ранее президент России Владимир Путин назвал БРИКС ключевым элементом многополярного миропорядка. За 15 лет своего существования торгово-экономический союз увеличился вдовое, и все больше стран изъявляют желание присоединиться к организации.

Напомним, БРИКС является межгосударственным объединением, куда вошли Бразилия, Россия Индия и Китай в 2006 году. В 2011 организация расширилась благодаря присоединению Южно-Африканской Республики. Позднее, с 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

В текущем году в группе председательствует Россия. Главным событием объединения в текущем году станет саммит БРИКС, которой пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

#Азербайджан #брикс #интеграция #присоединение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 