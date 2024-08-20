Сегодня Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест временной поверенной в делах США в РФ Стефани Холмс в связи с незаконным проникновением американских журналистов в Курскую область, а также появившейся информации об участии иностранной ЧВК в боях на стороне украинских террористов. Об этом пишет Радио Sputnik.

Российские дипломаты предупредили Стефани Холмс о том, что в отношении журналистов проводится следственная проверка. Также было отмечено, что иностранные наемники, нелегально пересекающие границу РФ, являются законной военной целью для ВС РФ.

В МИД России добавили, что действия американских журналистов и ЧВК в Курской области говорят о непосредственном участии США в украинском конфликте.

Напомним, на прошлой неделе в Министерство иностранных дел РФ вызвали итальянского посла Чечилию Пиччони из-за незаконного проникновения журналистов RAI в Курскую область для освещения атаки ВСУ.

Дипломату выразили решительный протест в связи с действиями съемочной группы. Отмечено, что грубейшим образом были нарушены российское законы и элементарные правила журналистской этики.

Действия итальянских журналистов попадают под действие уголовного кодекса. Компетентные ведомства устанавливают обстоятельства, чтобы принять соответствующие меры.