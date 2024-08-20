МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ выразил решительный протест временной поверенной в делах США

Сегодня Стефани Холмс вызвали в Министерство иностранных дел России.
Сергей Лебедев 2024-08-20 15:57:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: MID_Russia, Telegram

Сегодня Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест временной поверенной в делах США в РФ Стефани Холмс в связи с незаконным проникновением американских журналистов в Курскую область, а также появившейся информации об участии иностранной ЧВК в боях на стороне украинских террористов. Об этом пишет Радио Sputnik.

Российские дипломаты предупредили Стефани Холмс о том, что в отношении журналистов проводится следственная проверка. Также было отмечено, что иностранные наемники, нелегально пересекающие границу РФ, являются законной военной целью для ВС РФ.

В МИД России добавили, что действия американских журналистов и ЧВК в Курской области говорят о непосредственном участии США в украинском конфликте.

Напомним, на прошлой неделе в Министерство иностранных дел РФ вызвали итальянского посла Чечилию Пиччони из-за незаконного проникновения журналистов RAI в Курскую область для освещения атаки ВСУ.

Дипломату выразили решительный протест в связи с действиями съемочной группы. Отмечено, что грубейшим образом были нарушены российское законы и элементарные правила журналистской этики.

Действия итальянских журналистов попадают под действие уголовного кодекса. Компетентные ведомства устанавливают обстоятельства, чтобы принять соответствующие меры.

#сша #Курская область #чвк #МИД РФ #протест #журналисты #Стефани Холмс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 