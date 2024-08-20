Суд продлил арест четверым фигурантам дела о «Крокусе» до 22 ноября

Басманный суд Москвы продлил срок ареста последней четверке фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе» до 22 ноября. Об этом из-за зала суда сообщает корреспондент «Звезды».

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Алишеру Касимову*, Исроилу Исломову*, Диловару Исломову* и Аминчону Исломову* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября», - заявил судья.

Ходатайство следствия рассматривалось в закрытом режиме. По данным стороны обвинения. Исролил*, Диловар* и Аминчон Исломовы* - отец и два сына. Один из них продал боевикам автомобиль, другой сдавал им квартиру.

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Вооруженные автоматическим оружием боевики ворвались сначала в холл, а потом в концертный зал, где открыли стрельбу по зрителям. После зал подожгли. От пуль террористов и в огне пожара погибли 145 человек. По делу арестованы 12 человек.

* Физическое лицо, внесенное в реестр террористов и экстремистов.