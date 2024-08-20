МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд продлил арест четверым фигурантам дела о «Крокусе» до 22 ноября

Фигурантов уголовного дела подозревают в аренде квартиры и продаже автомобиля террористам.
Ян Брацкий 2024-08-20 14:50:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Басманный суд Москвы продлил срок ареста последней четверке фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе» до 22 ноября. Об этом из-за зала суда сообщает корреспондент «Звезды».

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Алишеру Касимову*, Исроилу Исломову*, Диловару Исломову* и Аминчону Исломову* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября», - заявил судья.

Ходатайство следствия рассматривалось в закрытом режиме. По данным стороны обвинения. Исролил*, Диловар* и Аминчон Исломовы* - отец и два сына. Один из них продал боевикам автомобиль, другой сдавал им квартиру.

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Вооруженные автоматическим оружием боевики ворвались сначала в холл, а потом в концертный зал, где открыли стрельбу по зрителям. После зал подожгли. От пуль террористов и в огне пожара погибли 145 человек. По делу арестованы 12 человек.

* Физическое лицо, внесенное в реестр террористов и экстремистов.

#Теракт #арест #Уголовное дело #Басманный суд #крокус
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 