Минобороны России сообщает о том, что неприятель потерял до 350 боевиков за сутки на Курском направлении.

«За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы» - сообщает ведомство, комментируя действия ВС РФ в ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» сорвали попытки украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. Безвозвратные и санитарные потери противника превысили 60 человек. Также ВСУ потеряли несколько единиц техники - два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.

Авиация наносит удары по резервам противника в Сумской области в районе населенных пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень.

В оборонном ведомстве рассказали о потерях украинской стороны с начала боев в Курской области. По данным Минобороны, враг потерял 4130 человек. Помимо живой силы, противник понес серьезные потери в военной технике, среди которой 58 танков, 27 БМП, 50 БТР, 299 боевых бронированных машин. Кроме того, ВС РФ уничтожили на Курском направлении 27 артиллерийских орудий, пять ЗРК, семь РСЗО ВСУ, включая три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций РЭБ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.