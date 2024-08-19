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Чикаго захлестнули протесты на фоне съезда демократической партии

Демонстранты выступают против финансирования Израиля и участия США в геноциде палестинцев.
Россина Бодрова 2024-08-19 18:58:28
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Республиканцы обвинили президента США Джо Байдена в злоупотреблении властью, связях с зарубежными покровителями и попытках помешать Конгрессу расследовать скандальное дело о коррупции. Отчет комитетов парламента, на который ссылаются американские СМИ, насчитывает почти 300 страниц и все это может стать поводом для импичмента главы государства. Правда, все американцы уже похоже переключились на Камалу Харрис, которую вскоре официально объявят кандидатом в президенты США.

Ставшие уже обязательной частью крупных политических событий в США протесты не обошли и Чикаго. Палитра мнений смешалась настолько, что выглядит наспех оформленной карикатурой: феминистки, сторонники абортов и представители ЛГБТ* (экстремистская организация, запрещенная в России) вышли с палестинскими флагами. Первую сцену демократического спектакля попытались сорвать.

Среди плакатов фраза: «Остановите убийцу Камалу». Протест был тщательно спланирован в преддверии съезда демпартии, где уже официально объявят о выдвижении Харрис в кандидаты в президенты. Для демократов - событие крайне важное, как минимум с информационной точки зрения. Местные власти даже запретили полицейским облачаться в шлемы, бронежилеты и другую защитную экипировку, чтобы не провоцировать волну агрессии протестующих, которых насчитали не менее полутора тысяч.

«Я здесь потому, что хочу, чтобы администрация Байден-Харрис и вице-президент Харрис знали, что есть люди, которые не захотят голосовать за нее, если она будет продолжать вооружать и финансировать израильтян, и участвовать в геноциде», - заявил один из митингующих.

А вот другую точку зрения публикуют очередные опросы общественного мнения: два крупных агентства выводят синюю шкалу вверх, показывая, что Камала на несколько пунктов обходит Дональда Трампа. Подобное США уже проходили, в 2016 году. Тогда тоже в опросах лидировала Хилари Клинтон, но в итоге выборщики отдали финальные голоса Трампу. Интересно, что выступления к выступлению подача у Харрис меняется на 180 градусов. Сначала она называет себя «андердогом» - то есть кандидатом, стартующим явно не с лучших позиций.

«Я считаю нас аутсайдерами. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы заслужить голоса американского народа», - сказала вице-президент США Камала Харрис.

За пару дней «до» - аутсайдер Харрис была куда красноречивее. Интересный психологический крючок, вместо привычного на слух «если меня изберут», уверенно произносит «когда меня изберут».

«Когда меня изберут президентом, я сделаю главным приоритетом снижение расходов и повышение экономической безопасности для всех американцев. Как президент, я возьмусь за те высокие расходы, которые имеют наибольшее значение для большинства американцев, например - стоимость продуктов питания», - пообещала Харрис.

Быстрая смена эмоциональных волн - прием хорошо известный и довольно часто применяемый в американском политическом пиаре. Харрис, конечно, уступает главному партийному тяжеловесу Байдену с полувековым опытом в большой политике. И поэтому берется за все. В том числе и колеблющиеся штаты, где готова потратить на рекламу почти 400 миллионов долларов. Информационная атака на республиканцев началась в ночь перед первым днем съезда: на чикагскую башню «Трампа» кто-то транслировал послания: Трампа и его кандидата в вице президенты Джей Ди Вэнса назвали чертовски странными, а Харрис и Уолца связали с радостью и надеждой.

«Камала изложила свой так называемый экономический план. Она говорит, что собирается снизить стоимость продуктов питания и жилья, начиная с первого дня. Но первый день для Камалы был три с половиной года назад. Так почему же она это не сделала? Сейчас уже 1305 день. Почему бы ей не уехать из своего милого местечка со своим замечательным мужем в Вашингтон и сделать это прямо сейчас?», - задался вопросом кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Впереди четыре дня плотной повестки: среди участников действующие и бывшие партийные функционеры. Над программой работали тщательно. В первый «ударный» день запланировали выступление президента Байдена и церемониальное голосование, у Харрис даже не было соперников в борьбе за этот пост. В следующие дни предполагают обращения экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона, а в заключении вечеринку сторонников, с участием звезд шоу-бизнеса и спонсоров, от вложений которых во многом зависит скорость движения Харрис к овальному кабинету.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории

#сша #Трамп #Выборы #протесты #Камала Харрис #Чикаго
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