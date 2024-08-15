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Российские контрактники отработали штурм окопов в зоне спецоперации

Занятия проводили опытные бойцы, которые совсем недавно освободили от боевиков ВСУ один из населенных пунктов в зоне СВО.
2024-08-15 15:36:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Кадры тренировки контрактников публикует Министерство обороны России.

Занятия проходили под руководством опытных инструкторов, которые принимали участие в спецоперации и брали под контроль один из населенных пунктов. Одним из важных этапов подготовки стали занятия по ориентированию на местности. Также штурмовики совершенствовали навыки владения стрелковым оружием.

На тренировках бойцы отрабатывали действия в тактических группах - двойках, тройках. Учились штурмовать окопы, траншеи, укрепления, опорные пункты. Существенное внимание уделялось тактической медицине, необходимой, чтобы оказывать первую помощь раненым. Отрабатывалась эвакуация бойцов, получивших ранения.

Подход на занятиях индивидуальный, каждый элемент упражнений оттачивается до автоматизма, что позволит быть максимально готовым к реальному бою. Атмосфера, созданная на полигоне, приближена к боевой, на занятиях применяются штатные боеприпасы. Пройдя курс обучения, штурмовики отправятся на линию боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #штурмовики #СВО #мо фр
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