Венгрия не стала объяснять ЕК упрощение получения виз для граждан РФ

Венгрия не ответила Еврокомиссии на вопрос об упрощении условий въезда для граждан России. Ряд стран Евросоюза обеспокоены этим, расценивая это как угрозу национальной безопасности стран Шенгенской зоны, передает издание Euractiv.

Еврокомиссия требовала пояснить решение о рабочих визах для россиян, но ответ так и не был предоставлен властями Венгрии в установленный срок, до 19 августа.

Подобная обеспокоенность ЕС связана с тем, что западные чиновники боятся диалога между гражданами РФ и европейцами, ранее заявил политолог Юрий Светов. По его словам, все, что делает Будапешт в плане отношений с Москвой, воспринимается как вызов единой линии Евросоюза. И в вопросе выдачи виз Венгрия тоже пошла поперек линии ЕС.

Правительство Венгрии внесло Россию и Белоруссию в список стран, граждане которых имеют право претендовать на «национальную карту» - двухлетнюю рабочую визу. В ЕС звучат разные предложения о наказании для Венгрии из-за ее миграционной политики. Например, в ФРГ призвали ввести пограничный контроль с этой страной.