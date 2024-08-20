Четырех фигурантов по делу «Крокуса» завели в зал Басманного суда

В зал Басманного суда завели четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Сегодня будет рассмотрен вопрос о продлении им меры пресечения.

Речь идет об Алишере Касимове - он сдал квартиру одному из исполнителей теракта - Мухаммадсобиру Файзову*. А также в отношении Диловара, Аминчона и Исроила Исломовых*, которые обвиняются в пособничестве. Диловар Исломов* владел автомобилем Renault, на котором террористы уехали с места преступления, он продал его в феврале, однако на него осталось оформлено ОСАГО.

Ранее суд продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализода*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*. Накануне также до 22 ноября был продлен арест еще четверым обвиняемым. Всего арестовано 12 человек.

* Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.