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Четырех фигурантов по делу «Крокуса» завели в зал Басманного суда

Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемым.
Ирина Егорова 2024-08-20 12:21:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В зал Басманного суда завели четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Сегодня будет рассмотрен вопрос о продлении им меры пресечения.  

Речь идет об Алишере Касимове - он сдал квартиру одному из исполнителей теракта - Мухаммадсобиру Файзову*. А также в отношении Диловара, Аминчона и Исроила Исломовых*, которые обвиняются в пособничестве. Диловар Исломов* владел автомобилем Renault, на котором террористы уехали с места преступления, он продал его в феврале, однако на него осталось оформлено ОСАГО. 

Ранее суд продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализода*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*. Накануне также до 22 ноября был продлен арест еще четверым обвиняемым. Всего арестовано 12 человек.

* Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

#Теракт #арест #суд #наш эксклюзив #крокус
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