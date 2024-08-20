Мотострелки овладели опорным пунктом ВСУ под Очеретино

Военнослужащие штурмовой группы мотострелкового соединения «Урал» группировки войск «Центр» под руководством командира батальона с позывным Чита выбили противника с огневых позиций и овладели опорным пунктом ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино.Об этом сообщает Министерство обороны РФ, демонстрируя видео с боевой работой.

Управление боем ведется днем и ночью с замаскированного заглубленного командного пункта батальона. Видео с камер дронов в реальном времени транслируются на монитор, позволяя командованию оценивать обстановку и руководить действиями наших штурмовиков, помогая выполнять задачу максимально быстро и эффективно.

По словам Читы, наши бойцы успешно выполняют задачу, а противник несет потери. Российские военнослужащие применяют FPV-дроны, сбрасывают гранаты с коптеров и накрывают врага огнем артиллерии.

«Каждый день овладеваем каким-то участком или районом обороны противника», - утверждает командира батальона.

В Минобороны подчеркивают, что благодаря смелым и решительным действиям штурмовиков, а также умелому применению средств поражения наши военные успешно выполняют поставленные задачи и вытесняют противника с подготовленных рубежей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.