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В Тернополе после взрывов загорелся топливный склад

Из-за пожара степень концентрации вредных веществ в воздухе в 3,1 раза превысила годовой показатель ВОЗ.
Сергей Лебедев 2024-08-20 11:39:42
© Фото: dsns_telegram, Telegram

Сегодня ночью в городе Тернополь на Украине после взрывов загорелся топливный склад. Для борьбы с огнем задействовали более 90 спасателей и 20 единиц техники, включая пожарные поезда из Львова, сообщает Life.

Из-за сильного пожара областной центр оказался окутан смогом. Сообщается, что Тернополь к утру поднялся на первое место по уровню загрязнения воздуха среди украинских городов.

На данный момент степень концентрации вредных веществ в 3,1 раза превысила годовой показатель ВОЗ.

Напомним, сегодня утром также сообщалось о взрывах в Киеве. В украинской столице объявляли воздушную тревогу. Также сирены звучали и в других областях страны.

#в стране и мире #пожар #Украина #топливо #Тернополь #огонь #склад #загрязнение
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