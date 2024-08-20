В Тернополе после взрывов загорелся топливный склад

Сегодня ночью в городе Тернополь на Украине после взрывов загорелся топливный склад. Для борьбы с огнем задействовали более 90 спасателей и 20 единиц техники, включая пожарные поезда из Львова, сообщает Life.

Из-за сильного пожара областной центр оказался окутан смогом. Сообщается, что Тернополь к утру поднялся на первое место по уровню загрязнения воздуха среди украинских городов.

На данный момент степень концентрации вредных веществ в 3,1 раза превысила годовой показатель ВОЗ.

Напомним, сегодня утром также сообщалось о взрывах в Киеве. В украинской столице объявляли воздушную тревогу. Также сирены звучали и в других областях страны.