Делегация МО РФ под руководством главкома ВМФ России прибыла в Индию

В Индию прибыла делегация Минобороны России, которую возглавляет главком ВМФ РФ, адмирал Александр Моисеев. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Визит состоялся по приглашению индийской стороны. В его ходе делегация посетит индийские предприятия военного кораблестроения, военно-морские учебные заведения и военно-морские базы.

Стороны проведут деловые переговоры - в их ходе будут обсуждены вопросы текущего состояния, а также перспективы развития сотрудничества двух стран в военно-морской области. МО РФ уточнило, что будет обсужден ряд вопросов относительно обмена визитов кораблей и военных делегаций, взаимодействия в сфере военного образования, а также проведения военно-морских учений.

Уточняется, что российская делегация пробудет в Индии до 23 августа.

Минобороны России напомнило, что ВМФ России и ВМС Индии много лет связаны продуктивных военно-морским сотрудничеством. Так, в этом году ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота принял участие в международных военно-морских учениях MILAN-2024, которые проводились Индией. А в июле в канун ВМФ России делегация командования ВМС Индии и фрегат «Табар» посетили Санкт-Петербург. Кроме этого в Минобороны России отметили, что отряд боевых кораблей ТОФ в первой декаде августа посетил с деловым заходом индийский порт Кочин.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.