Байден пришел на съезд Демпартии спустя полчаса после его окончания

Американский президент Джо Байден опоздал на съезд Демократической партии в Чикаго. Глава государства вышел к собравшимся почти на полчаса позже запланированного времени завершения мероприятия. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

При этом многие присутствовавшие на съезде не стали дослушивать выступление президента. Не дожидаясь окончания его речи, люди начали группами покидать арену United Center, где проходило мероприятие.

Ранее в Чикаго тысячи людей вышли на пропалестинскую демонстрацию. Она совпала с проведением съезда Демократической партии.

Протестующие подошли к арене United Center и попытались перелезть через ограждения. Они несли таблички с лозунгами против финансирования Израиля и участия США в геноциде.