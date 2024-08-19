Солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен после боев в Нью-Йорке

Взятый в плен украинец Роман Остап рассказал, что стал единственным, кто выжил после уничтожения его подразделения в поселке Новгородское (украинское название - Нью-Йорк). Видеозапись беседы с пленным публикует Минобороны России.

Украинцы получили автоматы и отправились в поселок. В населенном пункте завязались бои, в ходе которых был ликвидирован почти весь личный состав роты Остапа.

«Прибыли на командный пункт роты, там нам выдали автоматы и отправили в Нью-Йорк. Собрали весь личный состав и закинули туда. Всех "обнулило", с нашей роты никого не осталось», - рассказал пленный.

После потери сослуживцев, Роман зашел в ближайшее здание, выбросил оружие, бронежилет и с поднятыми руками сдался в плен. Пленный крайне негативно оценил действия командования, которое кинуло подчиненных ему людей на убой.

На прошлой неделе другой пленный рассказал о главной роли западных инструкторов в планировании вторжения в Курскую область. При пересечении границы российского региона он увидел большое количество уничтоженной техники и военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.