Маск заинтересовался, жив ли Байден и где он сейчас

В каком состоянии сейчас президент США Джо Байден и куда он пропал? Такими вопросами задался в соцсетях предприниматель Илон Маск.

Отмечается, что бизнесмен присоединился к группе политиков и обывателей Сети, которые интересовались состоянием здоровья американского лидера. Комментируя вопросы пользователей в Сети, озадаченных редкими появлениями на публике главы государства, Маск лишь оставлял смайлики в виде пожимающего плечи человечка.

В свою очередь официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не скрывается от публики и продолжает выполнять свои обязанности на посту президента.

Напомним, что Байден покинул президентскую гонку, передав эстафету вице-президенту страны Камале Харрис.