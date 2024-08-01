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Маск заинтересовался, жив ли Байден и где он сейчас

Отмечается, что этим вопросом задаются многие пользователи соцсетей.
Глеб Владовский 2024-08-01 09:53:23
© Фото: Mikala ComptonAas, Pool, Globallookpress

В каком состоянии сейчас президент США Джо Байден и куда он пропал? Такими вопросами задался в соцсетях предприниматель Илон Маск.

Отмечается, что бизнесмен присоединился к группе политиков и обывателей Сети, которые интересовались состоянием здоровья американского лидера. Комментируя вопросы пользователей в Сети, озадаченных редкими появлениями на публике главы государства, Маск лишь оставлял смайлики в виде пожимающего плечи человечка.

В свою очередь официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не скрывается от публики и продолжает выполнять свои обязанности на посту президента.

Напомним, что Байден покинул президентскую гонку, передав эстафету вице-президенту страны Камале Харрис.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #илон маск #президентские выборы в сша
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