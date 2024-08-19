Воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области

Воздушную тревогу объявляли ночью на понедельник в Киеве и Киевской области, а также еще восьми регионах Украины, сообщает РИА Новости.

По данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, сейчас тревога действует в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.

Оповещение распространяется также на подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. Вечером в воскресенье взрывы прогремели в городе Херсоне, сообщило издание «Общественное. Новости»