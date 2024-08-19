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Воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области

Вечером в воскресенье взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне.
Владимир Рубанов 2024-08-19 00:21:02
© Фото: Christoph Hardt via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

Воздушную тревогу объявляли ночью на понедельник в Киеве и Киевской области, а также еще восьми регионах Украины, сообщает РИА Новости.

По данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, сейчас тревога действует в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.

Оповещение распространяется также на подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. Вечером в воскресенье взрывы прогремели в городе Херсоне, сообщило издание «Общественное. Новости»

#Украина #Киев #Харьковская область #херсон #взрывы #оповещение #воздушная тревога #Киевская область #Херсонская область #сумская область
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