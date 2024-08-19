Президент Чехии: НАТО может принять Украину без возвращения территорий

Президент Чехии Петр Павел допустил вступление Украины в НАТО в том числе при условии сохранения Россией контроля над частью территории страны, сообщает газета Novinky.

«Я думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием», - сказал президент.

Тем самым Украина станет членом НАТО, и это не приведет к конфликту между Североатлантическим альянсом и Москвой, добавил Павел. Он также выразил убежденность в том, что вскоре будет достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной, для этого свой вклад в мирный процесс должны внести США, Китай и ЕС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что предложенный Москвой мирный план может прекратить боевые действия и начать переговоры с киевским режимом немедленно. Одним из условий президента был назван полный вывод ВСУ из новых регионов РФ.