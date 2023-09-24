Папа римский назвал продажу оружия двигателем конфликта на Украине

Франциск сослался на слова экономистов, которые считают инвестиции в производство оружия наиболее высокодоходными.

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Папа римский Франциск выразил мнение, что в конфликте на Украине заинтересованы торговцы оружием. Об этом сообщает «360» со ссылкой на ТАСС.

Выступая перед журналистами, понтифик отметил, что конфликт «затрагивает не только российско-украинскую проблему, но и продажу оружия, торговлю оружием». Франциск сослался на слова экономистов, которые считают инвестиции в производство оружия наиболее высокодоходными. Компании, производящие вооружения, понтифик назвал «фабриками смерти».

Папа считает украинский народ «народом-мучеником», который история заставляет страдать не первый раз. Франциск призвал не строить иллюзии, что «завтра два лидера, участвующие в конфликте, пойдут обедать вместе». Однако, по его словам, «нужно стараться делать то, что возможно».

Понтифик оценил миссию своего посланника кардинала Маттео Дзуппи, который посетил Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. Франциск сказал, что есть прогресс в вопросе возвращения на родину детей с Украины, которые находятся в России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления в ООН заявил, что Москва готова к переговорам, но лидеры стран Запада не понимают сути украинского конфликта и готовы решать его только на поле боя.