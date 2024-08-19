В РГО рассказали о последнем вылете «Ил-2», найденном в Финском заливе

Специалисты Русского географического общества нашли на дне Финского залива обломки советского штурмовика «Ил-2». Восемьдесят лет назад летчики Балтийского флота атаковали финские и немецкие боевые корабли. Катер Центра подводных исследований Русского географического общества в акватории Финского залива. Условия для работы почти идеальные. Исследователи работают в бухте, вокруг несколько островов, катер рядом с берегом. Гидролокатор бокового обзора позволяет увидеть то, что находится на дне.

«Вот пошел наш объект, здесь мы видим только его очертания. Здесь он не похож у нас на самолет, но мы предполагаем, что это именно он», - сказал инженер-гидрограф Центра подводных исследований РГО Александр Образцов.

Исследователи видят несколько крупных фрагментов, один из них - похож на плоскость крыла самолета. Подтвердить это сможет только обследование объекта водолазной группой. Пара водолазов погружается на глубину 12-ти метров.

Изогнутый от удара об воду винт не оставляет сомнений - найден советский штурмовик «Ил-2». По архивным данным 21 июня 44-го группа самолетов 7-го гвардейского штурмового авиаполка Балтийского флота атаковала финские и немецкие корабли, которые эвакуировали гарнизон с Березовых островов. Зенитным огнем противнику удалось сбить один из наших штурмовиков, командир экипажа Шевченко и стрелок-радист Тришанков - погибли. За 80 лет на дне обшивка самолета фактически истлела.

«Состояние корпуса, который рвется не просто руками - пальцами. Россыпь вот таких вот различных фрагментиков, поэтому о его подъеме и музеефикации как единого комплекса мы сейчас не говорим», - признался исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Центр подводных исследований РГО уже много лет успешно занимается поиском затонувших кораблей, но только в этом году начали искать самолеты. Цель проекта «Отражение балтийского неба», поддержанного Фондом президентских грантов - провести системные исследования акватории Финского залива, чтобы открыть малоизвестные факты нашей истории.

«В годы Великой Отечественной войны именно авиация была одним из наиболее активно действующих видов наших Вооруженных Сил. Они и добивались побед и мешали противнику действовать так, как он считал нужным», - напомнил советник по науке Центра подводных исследований РГО Андрей Лукошков.

Удивительная история связана с еще одним штурмовиком «Ил-2», найденным у Шепелевского маяка. В 1943 году, при возвращении с боевого вылета у «Ил-2» младшего лейтенанта Василия Дубины заглох двигатель, но самолет удалось посадить на воду, экипаж спасли. А в 44-ом этот же летчик был подбит над Финским заливом - и снова удачно посадил свой штурмовик на воду. День Победы гвардии старший лейтенант Василий Дубина встретил в Германии, с двумя орденами Красной Звезды и с четырьмя орденами Красного Знамени. У каждого самолета, найденного исследователями - своя история подвига.

«Это не тот проект, где мы осмелимся утверждать, что обязательно найдем всех и каждого и закроем полностью все пробелы в этой странице нашей истории, но как минимум систематизировать знания из частных деталей, сложить общую картину - вот наша задача», - объяснил исполнительный директор Центра подводных исследований Сергей Фокин.

Исследователи нашли уже более 10 самолетов, но в Финском заливе их - сотни. И время к ним безжалостно. Необходимо произвести обследование, пока на дне хоть что-то осталось. Задача-максимум - найти родственников летчиков, чтобы они наконец узнали, что их герои - не пропали без вести, не канули в пучину навсегда.