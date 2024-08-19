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Познер назвал Донахью уникальным журналистом, которых больше нет на ТВ

В середине 80-х годов Владимир Познер в паре с Филом Донахью вел первые телемосты между СССР и США.
Ян Брацкий 2024-08-19 19:38:56
© Фото: TLeopold ZUMAPRESS.com Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер назвал огромной потерей смерть своего друга и коллеги Фила Донахью. В беседе со «Звездой» он рассказал о профессиональных и личных качествах Донахью и отметил его роль в своей собственной судьбе.

«Фил Донахью был моим очень близким другом и мне трудно говорить о его смерти. Это был выдающийся журналист, придумавший новый жанр ток-шоу, журналист, который никогда не изменял своим убеждениям, никогда не прогибался, никогда не уступал давлению - ни корпоративному, ни властному», - рассказал Познер.

По словам Познера, Донахью был уникальным человеком, который никогда не врал и был исключительно предан своим друзьям.

«В нем сочеталось невероятное чувство юмора и очень глубокие отношения. Он всегда боролся за права слабых, боролся против расизма, антисемитизма, против русофобии. Всегда брал сторону слабого, всегда давал слово каждому, независимо от его точки зрения. Считал, что всякая точка зрения имеет право на существование», - вспомнил журналист.

Как отметил Познер, Фил Донахью многому научил и его самого.

«Меня он многому научил: и в интервью, и в понимании, что такое журналистика, и какой долг есть у журналиста. Таких людей на телевидении всегда было мало. Сегодня я бы сказал, что их вообще нет. Для меня его кончина - огромная потеря», - признался Познер.

Напомним, известный американский журналист Фил Донахью ушел из жизни на 89-ом году жизни после продолжительной болезни. Журналист скончался у себя дома в окружении семьи. Наибольшую известность у советских зрителей Донахью приобрел в качестве ведущего телемостов СССР - США в паре с Владимиром Познером.

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