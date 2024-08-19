В воскресенье вечером на 89-м году жизни после продолжительной болезни умер известный американский телеведущий Фил Донахью, проводивший телемосты СССР - США. Об этом сообщает канал NBC.
Отмечается, что журналист скончался у себя дом в окружении жены, детей и внуков. Другие подробности не сообщаются.
Фил Донахью был одним из самых влиятельных ведущих ток-шоу в Соединенных Штатах. Его называли «королем дневных разговоров».
«Шоу Фила Донахью» выходило на национальном телевидении 29 лет. Его программа стала первым ток-шоу со зрителями в зале.
Наибольшую известность у советских телезрителей Фил Донахью приобрел в качестве ведущего телемостов СССР - США.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»