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Умер ведущий телемостов между СССР - США Фил Донахью

Журналист скончался в воскресенье у себя дома в окружении семьи.
Сергей Лебедев 2024-08-19 17:57:29
© Фото: imago stock&people, Global Look Press

В воскресенье вечером на 89-м году жизни после продолжительной болезни умер известный американский телеведущий Фил Донахью, проводивший телемосты СССР - США. Об этом сообщает канал NBC.

Отмечается, что журналист скончался у себя дом в окружении жены, детей и внуков. Другие подробности не сообщаются.

Фил Донахью был одним из самых влиятельных ведущих ток-шоу в Соединенных Штатах. Его называли «королем дневных разговоров». 

«Шоу Фила Донахью» выходило на национальном телевидении 29 лет. Его программа стала первым ток-шоу со зрителями в зале.

Наибольшую известность у советских телезрителей Фил Донахью приобрел в качестве ведущего телемостов СССР - США.

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