Харрис уличили в подделке предвыборных фото с помощью ИИ

Предвыборного митинга Камалы Харрис в Северной Каролине американцы действительно ждали. На нем кандидат в президенты должна была наконец-то озвучить свою программу и план по спасению американской экономики. Вот как это показывали на официальном интернет-канале штаба Харрис - полный зал встречает своего кандидата овациями.

А вот как все выглядело на самом деле: в полумиллионным городе традиционно демократического штата Камалу Харрис встретил практически пустой зал.

По сообщениям, на митинге Камалы в Северной Каролине собралось менее 200 человек, включая прессу.

Похожий случай произошел в Мичигане. Согласно отчету штаба Харрис, в аэропорту Камалу встречала поистине титаническая толпа. Но в отражении в фюзеляже самолета площадь до терминала практически пустая. Американцы проверили изображение с помощью специального сервиса. Результат - 80-процентная вероятность того, что изображение - фейк, сгенерированный нейросетью. И снова такое не могло пройти мимо Дональда Трампа, который со всей яростью обрушился на Харрис.

Энтузиасты сравнили три предвыборных митинга и оказалась, что Камала говорит всегда по одному и тому же сценарию. В речи меняется только название штата или города. Все по заветам предшественника - Джо Байдена. Ну хотя бы локации не путает.

Более того, на своих митингах Камала начала откровенно повторять лозунги и высказывания своего конкурента. Например, вслед за Дональдом Трампом, почти слово в слово она пообещала отменить налог на чаевые, что вызвало гнев экс-президента.

Демократы пытаются скрывать косноязычие Харрис. С начала участия в предвыборной гонке она не дала ни одного интервью. И причина очевидна: Камала Харрис просто не может не облажаться. Например, на станции зарядки электромобилей она искренне удивилась: как же она узнает, что машина заряжается, если не слышно ни звука, ни запаха топлива?

Вместо Камалы прекрасно выступает привлеченный административный ресурс. Знаменитости и общественные деятели всех мастей заявляют о своей поддержке. А популярный голливудский актер Бен Стиллер и вовсе провозгласил Камалу Харис исторической личностью и заявил, что хотел бы быть черным, как она.

На этом фоне рейтинги Харрис растут. Согласно результатам опросов - индексы популярности кандидатов сравнялись, а некоторые исследования и вовсе показывают перевес в пользу Камалы. И штаб Харрис понимает: работа с избирателем не может быть слишком активной. На минувшей неделе Камала за 5 дней объехала 6 штатов!

При такой активности у Харрис не хватает времени только на одно - на Киев. Уже месяц офис Зеленского не может дозвониться до набирающего силу кандидата. Согласно инсайдерской информации, штаб Харрис не видит повода для диалога и уже дважды отказывался от контакта, не разыгрывая эту карту. Но не отказывается от украинской риторики Дональд Трамп. Этот вопрос стал единственным ярким в его недавнем интервью предпринимателю Илону Маску. В нем Трамп привычно рассказал о дружеском отношении к Владимиру Путину, заявил, что закончит украинский конфликт парой звонков, а также напрямую обвинил администрацию Байдена в разжигании войны.

Пока что кандидаты общаются только заочно. Но 10 сентября должны состояться первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харис, которые в Штатах ждут даже больше, чем финал кубка по американскому футболу. Вряд ли кто-то всерьез ждет жаркого политического спора. Но вот на хорошее шоу американцы точно могут рассчитывать - это нынешняя гонка уже доказала.

О предвыборных казусах в США смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».