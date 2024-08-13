МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦБ рекомендовал выдавать отсрочки по кредитам эвакуированным жителям

Банк России рекомендовал выдавать кредитные каникулы жителям Курской, Брянской и Белгородской областей.
Услада Дубинина 2024-08-13 14:13:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Центральный банк Российской Федерации рекомендовал кредитным организациям рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке от жителей Курской, Брянской и Белгородской областей. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора.

«Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн рублей - по ипотеке, 1,6 млн рублей - по автокредитам, 150 тыс. рублей - по кредитным картам или 450 тыс. рублей - по остальным кредитам и займам», - указано в письме Банка России.

Уточняется, что банкам в отдельных ситуациях рекомендовано выдавать кредитные каникулы даже в тех случаях, когда размер кредита превышает установленный лимит.

Заемщики, которые ранее воспользовались кредитными каникулами по иным причинам, имеют право повторно обратиться за льготой.

В период кредитных каникул банк не может начислять штрафы и пении, а также портить кредитную историю заемщику. Снижение процентной ставки или отказ от начисления процентов возможен при рассмотрении конкретных жизненных ситуаций.

Банк России рекомендовал частично или полностью прощать долг заемщика перед кредитной организацией в особых случаях, в число которых входят утрата трудоспособности и присвоение инвалидности.

Ранее в восьми районах Курской области приостановили плату за услуги ЖКХ. Для жителей также приостановили начисление пеней за задолженность.

#в стране и мире #Курская область #Брянская область #белгородская область #кредиты #кредитные каникулы #центрбанк
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 