ЦБ рекомендовал выдавать отсрочки по кредитам эвакуированным жителям

Центральный банк Российской Федерации рекомендовал кредитным организациям рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке от жителей Курской, Брянской и Белгородской областей. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора.

«Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн рублей - по ипотеке, 1,6 млн рублей - по автокредитам, 150 тыс. рублей - по кредитным картам или 450 тыс. рублей - по остальным кредитам и займам», - указано в письме Банка России.

Уточняется, что банкам в отдельных ситуациях рекомендовано выдавать кредитные каникулы даже в тех случаях, когда размер кредита превышает установленный лимит.

Заемщики, которые ранее воспользовались кредитными каникулами по иным причинам, имеют право повторно обратиться за льготой.

В период кредитных каникул банк не может начислять штрафы и пении, а также портить кредитную историю заемщику. Снижение процентной ставки или отказ от начисления процентов возможен при рассмотрении конкретных жизненных ситуаций.

Банк России рекомендовал частично или полностью прощать долг заемщика перед кредитной организацией в особых случаях, в число которых входят утрата трудоспособности и присвоение инвалидности.

Ранее в восьми районах Курской области приостановили плату за услуги ЖКХ. Для жителей также приостановили начисление пеней за задолженность.