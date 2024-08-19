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Голубев: при пожаре в Пролетарске пострадали более 40 спасателей

Сейчас пятеро пожарных находятся в реанимации.
Сергей Лебедев 2024-08-19 17:15:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Во время тушения склада с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области пострадал 41 пожарный. Об этом пишет «360» со ссылкой на губернатора Василия Голубева. По словам главы региона, госпитализированы 18 спасателей. Пятеро из них находятся в реанимации.

«Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова», - отметил губернатор.

Напомним, возгорание дизтоплива произошло в минувшее воскресенье. На борьбу с огнем направлены все усилия аварийно-спасательных подразделений. Также был задействован пожарный поезд. В Пролетарском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев отмечал, что задействованные в ликвидации пожара специалисты вынуждены трудиться в тяжелейших условиях высоких температур.

#пожар #Ростовская область #больница #пострадавшие #реанимация #Василий Голубев #пролетарск
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