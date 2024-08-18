Голубев: в Ростовской области загорелось дизтопливо после атаки БПЛА

В Ростовской области возник пожар на складах в результате падения обломков уничтоженного украинского беспилотника, загорелось дизельное топливо. К тушению огня привлекли пожарный поезд, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива», - написал он в своем Telegram.

Предварительно, пострадавших и жертв после атаки ВСУ на регион нет, под удар попали западная и юго-восточная части области. Тушение на складах приостанавливалось из-за повторной атаки БПЛА, на данный момент ликвидацию пожара возобновили.

По данным Минобороны, прошедшей ночью средства ПВО уничтожили два беспилотника в Ростовской области. Также были сбиты вражеские дроны в Курской и Белгородской областях.