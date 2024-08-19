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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» БТР ВСУ в Курской области

Бронетранспортер был выявлен с помощью средств воздушной разведки.
2024-08-19 16:28:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ дроном-камикадзе «Ланцет» в Курской области, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Вражеский БТР был обнаружен на проселочной дороге. Машину удалось выявить с помощью средств воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север».

«Цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет"», - говорится в сообщении Минобороны.

Кадры точного удара по технике, которую противник использует в граничащем с Украиной регионе, публикует российское оборонное ведомство. На записи, сделанной с высоты птичьего полета с помощью беспилотника, показано, как после попадания дрона происходит детонация, техника исчезает в ярком пламени, в небо поднимаются густые клубы серого дыма.

Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении танка ВСУ на трале в Курской области. Успешное поражение танка прямым попаданием подтвердили кадры объективного контроля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #МО РФ #СВО
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