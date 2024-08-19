Расчет «Ланцета» уничтожил танк ВСУ на трале в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка на трале в Курской области.

Удар по машине ВСУ наносился дроном-камикадзе «Ланцет». Оборонное ведомство сопроводило сообщение кадрами точного попадания по технике. На записи, сделанной с помощью беспилотника, показано, как после удара дрона происходит детонация, техника ярко горит и дымится.

«Военнослужащие группировки войск "Север" выявили перебросу танка ВСУ с использованием трала. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника», - уточняет Минобороны.

В описании к кадрам говорится, что танк противника был выявлен в ходе разведывательных действий.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении бронированной машины Stryker дроном-камикадзе «Ланцет» в приграничном районе Курской области. Техника была выявлена с помощью разведывательного БПЛА ZALA.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.