Расчет «Ланцета» уничтожил танк ВСУ на трале в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка на трале в Курской области.
Удар по машине ВСУ наносился дроном-камикадзе «Ланцет». Оборонное ведомство сопроводило сообщение кадрами точного попадания по технике. На записи, сделанной с помощью беспилотника, показано, как после удара дрона происходит детонация, техника ярко горит и дымится.
«Военнослужащие группировки войск "Север" выявили перебросу танка ВСУ с использованием трала. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника», - уточняет Минобороны.
В описании к кадрам говорится, что танк противника был выявлен в ходе разведывательных действий.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении бронированной машины Stryker дроном-камикадзе «Ланцет» в приграничном районе Курской области. Техника была выявлена с помощью разведывательного БПЛА ZALA.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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