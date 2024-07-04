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Автоэксперт Попов рассказал, чем опасен перегрев автомобиля

По словам собеседника «Звезды», высокая температура может привести к поломке двигателя.
Глеб Владовский 2024-07-04 13:21:41
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Перегрев автомобиля, будь то салон или двигатель, чревато негативными последствиями. О них в комментарии «Звезде» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, в жаркие дни система охлаждения двигателя порой не может справляться со своей работой. Температура в моторном отсеке летом при перегреве достигает 100 градусов. В связи с этим необходимо тщательно следить за исправностью системы охлаждения.

«Моторный отсек может разогреться до 100 градусов, критичные перегревы исключены  масло, фильтры и различные жидкости рассчитаны на высокую температуру. А вот система охлаждения такого перегрева может не выдержать», - сказал эксперт.

Температура в салоне, в свою очередь, в жаркие дни достигает +60 градусов. Понизить ее можно можно с помощью отражающих чехлов, которые не пропускают солнечные лучи. Следует полностью накрыть машину и она не будет сильно нагреваться. Черный салон спасут специальные шторки на лобовое стекло. Кроме того, перед тем, как сесть в машину, лучше открыть настежь все двери и прогнать воздух по салону.

Ранее Попов дал рекомендации о том, как стоит вести автомобиль во время сильного ливня. 

#автоэксперт #наш эксклюзив #меры предосторожности #перегрев автомобиля
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