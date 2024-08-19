Ми-28НМ сжег бронетехнику ВСУ ракетами «Вихрь» в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России уничтожил украинских боевиков и бронетехнику врага в Курской области. Об этом сообщает МО РФ.

Минобороны России уточнило, что удар наносился управляемыми авиационными ракетами «Вихрь». Российское оборонное ведомство добавило, что цели были предстоставлены разведкой.

Применив вооружение, экпиаж вертолета благополучно вернулся на площадку, с которой осуществлялся взлет.

МО РФ отметило, что разведка доложила об успешном уничтожении намеченных целей.

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-300П в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.