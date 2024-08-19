Минобороны России сообщает об освобождении крупного населенного пункта Артемово на территории ДНР.

Населенный пункт освобожден активными действиями подразделений группировки войск «Центр». В МО РФ уточнили, что Артемово относится к дзержинской агломерации.

Кроме этого, в Донецкой Народной Республике удалось освободить железодорожную станцию Выемка. Это - заслуга подразделений группировки войск «Юг», которые также за последние сутки смогли улучшить тактическое положение.

Также российское оборонное ведомство приводит суточные потери неприятеля в зоне ответственности обеих группировок: от действий «Центра» противник потерял более 495 боевиков, а в результате усилий «Юга» - до 570 боевиков.

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-300П в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.