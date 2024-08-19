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Освобожден крупный населенный пункт дзержинской агломерации Артемово

Также сообщается об освобождении в ДНР железнодорожной станции Выемка.
2024-08-19 13:11:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении крупного населенного пункта Артемово на территории ДНР. 

Населенный пункт освобожден активными действиями подразделений группировки войск «Центр». В МО РФ уточнили, что Артемово относится к дзержинской агломерации. 

Кроме этого, в Донецкой Народной Республике удалось освободить железодорожную станцию Выемка. Это - заслуга подразделений группировки войск «Юг», которые также за последние сутки смогли улучшить тактическое положение. 

Также российское оборонное ведомство приводит суточные потери неприятеля в зоне ответственности обеих группировок: от действий «Центра» противник потерял более 495 боевиков, а в результате усилий «Юга» - до 570 боевиков. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-300П в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #освобождение #спецоперация #Донецкая народная республика #Выемка #Артемово
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