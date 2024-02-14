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На Ставрополье прихожане православного храма передали в зону СВО масксети

Собственными силами неравнодушные люди организовали полноценное швейное производство, где изготавливают маскировочные сети, костюмы-лешие, тактические носилки, балаклавы и другие необходимые вещи.
2024-02-14 11:46:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Прихожане собора Архангела Михаила в городе Михайловск Ставропольского края больше года вносят свою лепту в дело поддержки участников военной операции по защите Донбасса.

Волонтеры собственными руками шьют и вяжут для защитников Отечества маскировочные сети, костюмы-лешие, тактические носилки для быстрой эвакуации раненых, балаклавы. Необходимые вещи отправляются в зону спецоперации с гуманитарным грузом силами администрации Шпаковского муниципального округа. За все время инициативные граждане сплели более 2 000 квадратных метров масксетей.

«Смотрим по окружающей обстановке - да, вышли в поле, пофотографировали, чтобы приближено более было по расцветке к естественным условиям, в каких воюют наши ребята. Растягиваем сеть с высоты, с балкончика, как она в отдалении смотрится», - поделилась волонтер Елена Шестопалова.

Костюмы-лешие изготавливаются из непромокаемой ткани, которую берут из обычных капроновых колготок и носков. По словам Наталии Пензовой, костюмы пользуются большим спросом. Добровольцы также помогают военным госпиталям, делают специальные подушки для раненых.

Волонтер Раиса Ситникова за четыре месяца сшила более 200 балаклав для наших бойцов. Женщина признается, что занимается пошивом балаклав ради скорейшего наступления мира и покоя в наших семьях.

Внести свою лепту в победу может каждый. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями людей и организаций, поддерживающих российских военнослужащих. Подробности размещены на сайте оборонного ведомства и в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО #доброинформ
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