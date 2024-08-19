В Тыву для тушения лесного пожара направили самолет-амфибию Бе-200

В Республику Тыва для тушения крупного лесного пожара в Тандинском районе направили самолет-амфибию Бе-200. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что борт сегодня вылетел из Красноярска.

«Забор воды будет проводиться из озера Чагытай», - заявили в МЧС России.

Накануне в ведомстве рассказали, что в Тандинском районе на кромки природного пожара авиацией сбросили более 30 тонн воды. Площадь возгорания составляет 270 гектаров.

Сейчас в республике действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. К борьбе с огнем привлечены около полтысячи человек и десятки единиц техники.

Накануне из-за лесного пожара около 500 детей вывезли из лагерей в Тыве. Их доставили на автобусах в город Кызыл.