Около 500 детей вывезли из лагерей в Тыве из-за лесных пожаров

В Республике Тыва в связи с лесными пожарами эвакуируют из оздоровительных лагерей около 500 детей. Об этом сообщает глава региона в официальном телеграм-канале.

«В связи с лесными пожарами Тандинском кожууне вывозим детей из лагерей "Чагытай", "Орленок" и "Байлак"», - говорится в сообщении.

Он отметил, что всех детей на автобусах доставят в столицу республики, в город Кызыл. Тех, кто проживает в других районах, временно разместят в социальных учреждениях города.

В МЧС региона сообщили, что авиация сбросила на кромки природного пожара в Тандинском районе на площади 270 гектаров более 30 тонн воды.