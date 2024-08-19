Путин возложил венок к могиле Гейдара Алиева в Баку

Сегодня российский лидер Владимир Путин приехал на Аллею почетного захоронения в Баку. Там глава государства возложил венок к могиле экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Напомним, вчера начался двухдневный государственный визит президента России в Баку. Ожидается, что сегодня Владимир Путин встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в резиденции «Загульба».

Лидеры двух стран намерены обсудить важные вопросы и подписать ряд документов. Также они могут посетить территорию «Белого города» и кафедральный собор Святых жен-мироносиц.