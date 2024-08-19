МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин возложил венок к могиле Гейдара Алиева в Баку

Российский президент посетил Аллею почетного захоронения.
Сергей Лебедев 2024-08-19 11:30:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня российский лидер Владимир Путин приехал на Аллею почетного захоронения в Баку. Там глава государства возложил венок к могиле экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева. 

Напомним, вчера начался двухдневный государственный визит президента России в Баку. Ожидается, что сегодня Владимир Путин встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в резиденции «Загульба».

Лидеры двух стран намерены обсудить важные вопросы и подписать ряд документов. Также они могут посетить территорию «Белого города» и кафедральный собор Святых жен-мироносиц.

#Россия #в стране и мире #Ильхам Алиев #Азербайджан #Владимир Путин #Баку #Президент #Гейдар Алиев
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 