Пострадавшие при пожаре на заводе в Башкирии находятся в реанимации

Трое пострадавших в результате пожара на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Отмечается, что состояние двоих пациентов медики оценивают как тяжелое, у третьего - крайне тяжелое. Сейчас пострадавшим, получившим сильные ожоги, оказывается вся необходимая помощь.

«Также будут проведены телемедицинские консультации с федеральным центром», - заявили в ведомстве.

Напомним, сильный пожар возник в понедельник утром. В МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. На данный момент пожар уже локализовали.