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Пострадавшие при пожаре на заводе в Башкирии находятся в реанимации

Состояние одного из пациентов медики оценивают как крайне тяжелое.
Сергей Лебедев 2024-08-19 12:30:27
© Фото: mchsrb01, Telegram

Трое пострадавших в результате пожара на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Отмечается, что состояние двоих пациентов медики оценивают как тяжелое, у третьего - крайне тяжелое. Сейчас пострадавшим, получившим сильные ожоги, оказывается вся необходимая помощь.

«Также будут проведены телемедицинские консультации с федеральным центром», - заявили в ведомстве.

Напомним, сильный пожар возник в понедельник утром. В МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. На данный момент пожар уже локализовали.

#пожар #МЧС #минздрав #Башкирия #пострадавшие #огонь #Стерлитамак #нефтеперерабатывающий завод
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