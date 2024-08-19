МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв

По предварительным данным, пострадало три человека.
Ирина Егорова 2024-08-19 10:41:53
© Фото: Стерлитамак ДПС, Вконтакте © Видео: Стерлитамак ДПС, Вконтакте

Мощный взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке, после чего произошел пожар.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, сообщают власти города.

«В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы города. Дальнейшие сведения уточняются», - сообщает пресс-служба администрации.

В МЧС РФ сообщили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. На месте работают 20 специалистов и 6 единиц техники, уточняется в пресс-службе ведомства. 

Инцидент произошел 19 августа в 11.26 в районе Уфимского тракта, 4. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях виден столб густого черного дыма и яркое пламя. 



#пожар #взрыв #Башкирия #пострадавшие #Стерлитамак #нефтеперерабатывающий завод
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 