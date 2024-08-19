На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв

Мощный взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке, после чего произошел пожар.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, сообщают власти города.

«В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы города. Дальнейшие сведения уточняются», - сообщает пресс-служба администрации.

В МЧС РФ сообщили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. На месте работают 20 специалистов и 6 единиц техники, уточняется в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 19 августа в 11.26 в районе Уфимского тракта, 4. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях виден столб густого черного дыма и яркое пламя.





