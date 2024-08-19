МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-34 ударил ночью по ВСУ на границе Курской области бомбами ФАБ-500

После уничтожения пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.
2024-08-19 05:50:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по пункту временной дислокации подразделения украинских боевиков и их бронированной технике в приграничном районе Курской области. Кадры ночной работы многофункционального авиационного комплекса показало Минобороны России.

Удар наносился по укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

После того, как экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной технике боевиков, он благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее в Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова рассказали, что бомбардировщик Су-34 получил функции разведчика. Все до единого самолеты получили новое оборудование для ведения радиолокационной разведки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #су-34 #Курская область #фаб-500
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 