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Бронегруппа на БМД-4М уничтожила боевиков ВСУ в опорнике в ДНР

Отстрелявшись, экипажи сменили позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника, сообщает Минобороны России.
Ирина Егорова 2024-08-19 07:45:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Тульские десантники при поддержке бронегруппы на БМД-4М ведут боевую работу на Северском направлении СВО. Они получили цель - минометный расчет и укрытая группа пехоты до 5 человек в опорном пункте и выдвинулись на подготовленные позиции.

По цели они открыли огонь, корректируя его при помощи БПЛА. Отстрелявшись, экипажи сменили позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника, сообщает Минобороны России.

«Нам дается конкретная точка куда нужно отработать, включаем электронные карты, отсматриваем все рабочие моменты. Функционал машины достаточный - можно по мминомету вражескому, опорному пункту или погонять врага по лесопосадке», -  рассказал наводчик-оператор БМД-4М с позывным «Дема».

Уничтожение боевиков завершила штурмовая группа - они выдвинулись к опорному пункту, заняли его, зачистив от пехоты ВСУ и передали передали подразделениям закрепления.

Боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М могут вести огонь как с открытых, так с закрытых позиций. Дальность стрельбы от 5 до 7 километров. Современная боевая машина десанта четвертого поколения оснащена спаренной 100-мм и 30-мм автоматической пушкой, а также 7,6-мм пулеметом ПКТ. Кроме этого в боевой машине установлен тепловизор, который позволяет вести огонь как днем, так и ночью.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении экипажем танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» огнем с закрытых позиций. 

#Минобороны РФ #БМД-4М #ДНР #ВСУ #спецоперация #десантник #опорник
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