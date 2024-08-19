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Пленный солдат ВСУ заявил, что боевики несут серьезные людские потери

Подразделение ВСУ попросило поддержки, но командование об этом забыло и даже не стало эвакуировать убитых и раненых.
2024-08-19 10:48:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Владимир Бахмистеров рассказал, как командование отправило его подразделение на позиции, которые уже заняли российские военные. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Нас командование послало на другую позицию, чтобы мы укреплялись там и держали оборону, но, когда туда пришли, там уже были российские военные», - поделился он.

Украинцы попросили поддержки, но их проигнорировали. Пленный также констатировал, что ВСУ несут серьезные потери в живой силе, при этом командование не забирает убитых с поля боя и не эвакуирует раненых солдат.

Бахмистеров рассказал, что его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) прямо из дома. Проходил воинскую службу в 110-й отдельной механизированной бригаде.

Украинца заставили служить и бросили на передовую, несмотря на серьезные проблемы со зрением. Владимир подчеркнул, что не хотел воевать, его просто бросили на смерть, как и других украинцев.

На прошлой неделе другой пленный рассказал о главной роли западных инструкторов в планировании вторжения в Курскую область. При пересечении границы российского региона он увидел большое количество уничтоженной техники и военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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