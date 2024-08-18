Путин прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан.

Ожидается, что Владимир Путин 19 августа примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу «Вечный огонь».

После этого президент РФ встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиеввым. Встреча пройдет в резиденции «Загульба». После этого главы двух государств проведут беседу и переговоры в расширенном составе.