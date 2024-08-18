Мощная магнитная буря класса G3 обрушилась на Землю

Сильная магнитная бура класса G3 обрушилась на Землю. Об этом сообщил ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, она началась вечером в субботу, 17 августа, после 18:00.

«Далее возмущения геомагнитного поля нарастали и в 20 часов 46 минут по московскому времени магнитная буря стала сильной, класса G3», - написал метеоролог в Telegram-канале.

По прогнозам эксперта, магнитные колебания на нашей планете продлятся как минимум до полудня воскресенья.

Магнитные бури нередко обрушиваются на Землю. Так, последние магнитные колебания начались на нашей планете 30 июля в 15:00 мск. Они продлились до 18:00 мск.