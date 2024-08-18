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Мощная магнитная буря класса G3 обрушилась на Землю

Согласно прогнозам, буря продлится как минимум до полудня воскресенья, 18 августа.
Глеб Владовский 2024-08-18 08:39:13
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Сильная магнитная бура класса G3 обрушилась на Землю. Об этом сообщил ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, она началась вечером в субботу, 17 августа, после 18:00.

«Далее возмущения геомагнитного поля нарастали и в 20 часов 46 минут по московскому времени магнитная буря стала сильной, класса G3», - написал метеоролог в Telegram-канале.

По прогнозам эксперта, магнитные колебания на нашей планете продлятся как минимум до полудня воскресенья.

Магнитные бури нередко обрушиваются на Землю. Так, последние магнитные колебания начались на нашей планете 30 июля в 15:00 мск. Они продлились до 18:00 мск.

#в стране и мире #Земля #магнитные бури #Михаил Леус #центр погоды Фобос
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