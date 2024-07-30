Землю накрыла новая магнитная буря

На Земле началась новая магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

«Магнитная буря уже началась. Пик будет сегодня во второй половине дня с 15.00 до 18.00», - приводит его слова ТАСС.

Леус также сообщил, что в столице и области будет солнечная погода. Кроме того, пройдут кратковременные дожди.

«Атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы - 737 мм ртутного столба (норма - 748 мм ртутного столба. - Прим. ред.)», - заключил эксперт.

Напомним, что крупнейшая с 2005 года магнитная буря мощности G5 накрыла Землю 11 мая.