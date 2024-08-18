За ночь уничтожены пять беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ

За прошедшую ночь военнослужащие ВС РФ уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над тремя российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что два вражеских дрона сбили в Белгородской области, один - в Курской области, еще два - в Ростовской области. В регионах действовали дежурные средства ПВО.

Тем самым наши военные пресекли попытку киевского режима осуществить удар по объектам на территории России.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.